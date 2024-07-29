Историк сам был шокирован и поражен своей находкой.

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Мужчина увидел на заднем фоне одного из фото утерянный портрет короля Англии Генриха VIII. Он узнал его по арочной верхней части картины.

Социальные медиа – это сумасшедшая штука, потому что некоторые люди используют их, чтобы смотреть видео про котов и следить за тем, что происходит в мире, а такие, как я, просто рассматривают стены других,

– сказал историк.

Характерный верх произведения напомнил историку серию 22 портретов конца XVI века. Их сделал неизвестный художник по заказу местного политика Ральфа Шелдона.

Для мужчины создали изображения королей, королев и других тогдашних выдающихся международных деятелей. Все произведения той серии имели арочные вершины из-за того, что ранее составляли единую сплошную декоративную полосу галереи Длинного зала в селе Вестон, что в графстве Линкольншир, Англия.

Как выглядит найденная картина

На картине, на которую случайно наткнулся ученый, изображен король с мечом и в шляпе с перьями. Идентичное изображение в 1839 году создал антиквар Генри Шоу на гравюре Длинного зала, что подтверждает принадлежность портрета к коллекции.



Портрет английского монарха / Фото Painted Eloquence

"Портрет большой и полностью соответствует другим портретам Шелдона", – написал историк искусства позже в своем блоге.

После этого картину переместили в Центр музейных коллекций, где специалисты установят ее происхождение.