Вона була шокована та не розуміла, як вони туди потрапили.

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Американка додала, що її навушники були на острові Райкерс – найбільшій виправній установі в Нью-Йорку.

Довідка. Райкерс-Айленд – це величезний комплекс із 10 в'язниць, в яких утримуються як місцеві правопорушники, що чекають на суд, так і ті, хто відбуває покарання строком до одного року – загалом до 15 000 ув'язнених.

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