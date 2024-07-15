Вона була шокована та не розуміла, як вони туди потрапили.
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Американка додала, що її навушники були на острові Райкерс – найбільшій виправній установі в Нью-Йорку.
Як на це відреагували у соцмережах
- У коментарях один юзер припустив, що вона, можливо, не захоче використовувати їх знову, натякаючи на те, як саме навушники непомітно пронесли до в'язниці.
- Інший користувач підтримав думку, прокоментувавши її: "Вас має більше турбувати питання "як" вони туди потрапили? Тому що, залежно від того, який метод був використаний, я б не хотів, щоб вони повернулися, ніколи".
- Третій користувач жартома запропонував: "Я б продовжував відтворювати звук", натякаючи на здатність застосунку повторювати звуковий сигнал на загублений пристрій, щоб допомогти його знайти.