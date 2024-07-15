Она была шокирована и не понимала, как они туда попали.

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Американка добавила, что ее наушники были на острове Райкерс – крупнейшем исправительном учреждении в Нью-Йорке.

Справка. Райкерс-Айленд – это огромный комплекс из 10 тюрем, в которых содержатся как местные правонарушители, ожидающие суда, так и те, кто отбывает наказание сроком до одного года – всего до 15 000 заключенных.

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