Она была шокирована и не понимала, как они туда попали.
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Американка добавила, что ее наушники были на острове Райкерс – крупнейшем исправительном учреждении в Нью-Йорке.
Как на это отреагировали в соцсетях
- В комментариях один юзер предположил, что она, возможно, не захочет использовать их снова, намекая на то, как именно наушники незаметно пронесли в тюрьму.
- Другой пользователь поддержал мнение, прокомментировав его: "Вас должен больше беспокоить вопрос "как" они туда попали? Потому что, зависимости от того, какой метод был использован, я бы не хотел, чтобы они вернулись, никогда".
- Третий пользователь в шутку предложил: "Я бы продолжал воспроизводить звук", намекая на способность приложения повторять звуковой сигнал на потерянное устройство, чтобы помочь его найти.