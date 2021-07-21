Чоловік зв'язав мотузку з простирадл і спустився по ній з четвертого поверху. Ловили його всім відділом.

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39-річний австралієць, ім'я, якого не називається, приїхав в Перт з Брисбена, проте вибрав невдалий час. Адже в місті ввели черговий суворий карантин, і чоловіка попросили покинути Перт через 48 годин. А цей час йому належало провести на карантині – в номері готелю, не покидаючи його.

Сидіти 2 доби безвилазно у готелі чоловікові не захотілося. І як тільки годинник показав запівніч, він накивав п'ятами.

Він вибрався з вікна кімнати на четвертому поверсі, використовуючи мотузку, зроблену з простирадл, після чого покинув цей район,

– повідомляє поліція Західної Австралії.



Чоловік втік з 4-го поверху готелю, зв'язавши разом простирадла / Фото Western Australia Police Force



В Австралії чоловік намагався уникнути обов'язкового карантину в готелі / Фото Western Australia Police Force

Через 8 годин втікача виявили на іншому кінці міста.​ Його затримали та звинуватили у невиконанні вказівок та наданні "неправдивої інформації". Тепер австралійцю загрожує серйозний штраф. Хоча, як з'ясувалося, він був незаразним – його тест на ковід виявився негативним.

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