Всесвітній день емодзі: 7 цікавих фактів про смайлики, без яких ми не уявляємо життя

Починаючи з 2014 року, у всьому світі 17 липня щорічно відзначають День емодзі. Ми переконані, що ці яскраві та кумедні картинки цього заслуговують, адже щодня їх використовують мільйони людей.

Про емодзі знає кожен, хто користується смартфоном, планшетом чи комп'ютером. Вони значно полегшують нам життя, адже в онлайн-спілкуванні іноді буває важко виразити свої емоції виключно словами.

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Саме тоді на допомогу приходять емодзі – ці маленькі іконки здатні передати радість, здивування, сум, злість, розпач та інші почуття. Але емодзі – це не лише смайлики з різними виразами облич, а й картинки, за допомогою яких ми можемо проілюструвати якісь знаки, предмети чи дії.

До цього свята Розваги 24 підготували для вас добірку цікавих та веселих фактів про емодзі, без яких ми вже не уявляємо свого життя.

Перші смайлики

Автором перших смайликів вважають американського вченого та спеціаліста у сфері інформатики Скота Фалмана. 19 вересня 1982 року він запропонував піктограми для університетського онлайн-форуму, щоб відрізняти серйозні повідомлення від жартів. Вона складалася з кількох символів – двокрапка, дефіс та дужки утворювали обличчя з посмішкою або сумним виразом.



Перші смайлики Скота Фалмана / Скриншот з вікіпедії

Всього існує понад 3000 емодзі

Наразі у світі є зареєстровано 3353 емодзі. Їхня кількість щорічно зростає, наприклад у 2020 році було на 334 емодзі менше. А в 1995 році, коли смайлики-картинки з'явилися вперше, у переліку було всього 76 іконок.

Найпопулярніші у світі смайлики



Найпопулярніший смайлик у світі / Скриншот

Перше місце в топі найпопулярніших смайликів традиційно займає "Обличчя зі сльозами радості". Неможливо навіть уявити, як часто люди використовували його, щоб посміятися над жартом друга у листуванні чи прокоментувати нове смішне відео на ютубі.

Наступні після нього смайлики, якими також надзвичайно часто користуються для вираження своїх думок та емоцій – це червоне серце, закоханий смайлик з очима-сердечками і задумливий емодзі.

Чоловіки і жінки по-різному використовують емодзі

Дослідження Brandwatch показали, що чоловіки та жінки по-різному користуються смайликами. Зокрема, жінки додають емодзі до своїх коментарів та повідомлень на 16% частіше ніж чоловіки.

Також жінки на 11% частіше використовують смайлики радості, а чоловіки на 35% частіше користуються смайликами страху. Найкурйозніше, що більшу частину емодзі-баклажанів надсилають саме чоловіки.

Національні емодзі



Емодзі Фінляндії / Фото з твітера thisisFINLAND

У 2015 році Фінляндія випустила власні емодзі, і стала першою державою, яка це зробила. Набір з 56 іконок показує головні деталі національних особливостей, стилю життя, історичних та культурних пам'яток фінляндців. З найцікавішого тут є сауна, північний олень і телефон Nokia.

Універсальна мова



Книга, написана смайликами / Фото Art Asia Pacific

Мову емодзі здатні зрозуміти усі, не дивлячись на те, якими мовами вони володіють у житті. Це довів китайський художник Сюй Бін, який написав "Книгу з-під землі", що не потребує перекладу. Річ у тім, що вона повністю складається зі смайликів.

Те ж саме може зробити кожен із нас. Спробуйте описати свій день чи розповісти про фільм, який ви нещодавно подивилися, виключно за допомогою смайликів, і попросіть когось розшифрувати це послання. Ви здивуєтеся, наскільки зрозумілою є мова іконок.

17 липня – Всесвітній день емодзі

Всесвітній день емодзі – неофіційне свято, яке відзначають з 2014 року. Зазвичай у цей день різноманітні компанії презентують нові колекції емодзі, а ентузіасти проводять різноманітні тематичні заходи.

Цікаво, що день для цього свята вибрали не випадково. 17 липня – це дата, вказана на іконці календаря в емодзі-барі.