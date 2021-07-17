Об эмодзи знает каждый, кто пользуется смартфоном, планшетом или компьютером. Они значительно облегчают нам жизнь, ведь в онлайн-общении иногда бывает трудно выразить свои эмоции исключительно словами.

Это интересно Приносят удачу и выигрыш: 5 самых популярных талисманов для гемблеров

Именно тогда на помощь приходят эмодзи – эти маленькие иконки способны передать радость, удивление, печаль, злость, отчаяние и другие чувства. Но эмодзи – это не только смайлики с различными выражениями лиц, но и картинки, с помощью которых мы можем проиллюстрировать какие-то знаки, предметы или действия.

К этому празднику Развлечения 24 подготовили для вас подборку интересных и веселых фактов об эмодзи, без которых мы уже не представляем своей жизни.

Первые смайлики

Автором первых смайликов считают американского ученого и специалиста в области информатики Скотта Фалмана. 19 сентября 1982 он предложил пиктограммы для университетского онлайн-форума, чтобы отличать серьезные сообщения от шуток. Она состояла из нескольких символов – двоеточие, дефис и скобки образовывали лицо с улыбкой или грустным выражением.



Первые смайлики Скотта Фалмана / Скриншот из википедии

Всего существует более 3000 эмодзи

Сейчас в мире зарегистрировано 3353 эмодзи. Их количество ежегодно растет, например в 2020 году было на 334 эмодзи меньше. А в 1995 году, когда смайлики-картинки только появились, в списке было всего 76 иконок.

Самые популярные в мире смайлики



Самый популярный смайлик в мире / Скриншот

Первое место в топе самых популярных смайликов традиционно занимает "Лицо со слезами радости". Невозможно даже представить, как часто люди использовали его, чтобы посмеяться над шуткой друга в переписке или прокомментировать новое смешное видео на ютубе.

Следующие смайлики, которыми также чрезвычайно часто пользуются для выражения своих мыслей и эмоций – это красное сердце, влюбленный смайлик с глазами-сердечками и задумчивый эмодзи.

Мужчины и женщины по-разному используют эмодзи

Исследование Brandwatch показали, что мужчины и женщины по-разному пользуются смайликами. В частности, женщины добавляют эмодзи к своим комментариям и сообщениям на 16% чаще чем мужчины.

Также женщины на 11% чаще используют смайлики радости, а мужчины на 35% чаще пользуются смайликами страха. Самое курьезное, что большую часть эмодзи-баклажанов присылают именно мужчины.

Национальные эмодзи



Эмодзи Финляндии / Фото из твитера thisisFINLAND

В 2015 году Финляндия выпустила собственные эмодзи, и стала первым государством, которое это сделало. Набор из 56 иконок показывает главные детали национальных особенностей, образа жизни, исторических и культурных достопримечательностей финляндцев. Из самого интересного здесь есть сауна, северный олень и телефон Nokia.

Универсальный язык



Книга, написанная смайликами / Фото Art Asia Pacific

Язык эмодзи способны понять все, несмотря на то, какими языками они владеют в жизни. Это доказал китайский художник Сюй Бин, который написал "Книгу из-под земли", что не нуждается в переводе. Дело в том, что она полностью состоит из смайликов.

То же самое может сделать каждый из нас. Попробуйте описать свой день или рассказать о фильме, который вы недавно посмотрели, исключительно с помощью смайликов, и попросите кого-то расшифровать это послание. Вы удивитесь, насколько понятна речь иконок.

17 июля – Всемирный день эмодзи

Всемирный день эмодзи – неофициальный праздник, который отмечают с 2014 года. Обычно в этот день различные компании представляют новые коллекции эмодзи, а энтузиасты проводят разнообразные тематические мероприятия.

Интересно, что день для этого праздника выбрали неслучайно. 17 июля – это дата, указанная на иконке календаря в эмодзи-баре.