Всесвіт Толкіна в мініатюрі: найбільша інсталяція з Lego встановила світовий рекорд – відео

Нещодавно на ютуб-каналі Книги рекордів Гіннеса з'явилося відео з найбільшою інсталяцією з Lego в світі. Команда з 50 дизайнерів використала понад 150 мільйонів цеглин конструктору, щоб створити Королівство з "Володаря кілець".

Джерело: Книга рекордів Гіннесса

Книга рекордів Гіннеса повідомила, що станом на 10 січня Дитячий музей Smaerd Land в Шеньчжені, провінція Гуандун, Китай, володіє найбільшою в історії діорамою, побудованої з елементів конструктору Lego. Титанічна робота була завершена зовсім нещодавно.

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На сайті Книги рекордів Гіннеса зазначається, що інсталяція була заснована на "Володарі кілець" та зображує Всесвіт Толкіна в мініатюрі. Тут показані найважливіші місця Середзем'я і битви війни Кільця. Можна навіть розгледіти застиглу битву за Мінас-Тіріт у Мордорі та загони харадрімо, які йдуть на допомогу.

Згідно з відео, на створення взаємопов'язаної діорами команді з 50 дизайнерів знадобилося три роки та 150 мільйонів пластикової цегли Lego.

Можна дивитися на цю діораму годинами та не побачити усіх деталей, які до неї увійшли.