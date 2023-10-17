І свої принади вона використала у дитячому садку, потрапивши у великий скандал.

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Що призвело до неадекватної поведінки росіянки

Все почалося з того, що жінка посварилася із сусідкою у внутрішньобудинковому чаті. Та нібито попросила не приходити Ірен Феррарі в кафе, яке розташовується в їхньому будинку, зі своєю собакою. Росіянка з пишними формами розлютилася і вирішила навідатися до сусідки на роботу, щоб з'ясувати стосунки.

Сусідка у той час працювала у приватному дитсадку. Ірен прийшла туди і почала кричати та бігати за сусідкою, розмахуючи своїми імплантами 10-го розміру.

Та спершу вирішила, що це якась наркоманка. Але потім побачила груди і згадала, що це та сама зірка з початку 2000-х. Хлопчики у дитячому садку стали помітно старшими, а їхні татусі тепер горять бажанням особисто забирати діточок додому,

– пише телеграм-канал.

Що відомо про Ірен Феррарі 42-річна жінка є власницею найбільшого бюсту в Росії. Вона прославилася участю в закритих вечірках, де за гроші показувала свої груди. Також вона знімалася у кількох серіалах та позувала для чоловічих журналів. Цікаво, що у 2009 році її гігантські груди лопнули. Сталося це під час перельоту з Москви до Лос-Анджелесу. Однак жінка просто зробила нові, збільшивши їх з 9-го до 10-го розміру.

Раніше в одному з аеропортів Москви "винахідлива" росіянка одягла на голову дитячий горщик. Вона заявила, що це нібито її капелюх. Жінка зробила це для того, аби додатково не платити за багаж. Цікаво, що дитина росіянки просила не надівати горщик на голову. Опубліковане у телеграмі відео закінчується тим, що жінку просять відійти у бік й зачекати.