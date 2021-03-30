Volkswagen можуть перейменувати на Voltswagen: жарт чи ні

Джерело:USA Today
На американському сайті компанії Volkswagen з'явилося оголошення про зміну офіційної назви підрозділу на Voltswagen. Короткий анонс практично одразу видалили.
Пресреліз, датований 29 квітня, опублікували на місяць раніше – 29 березня. Тепер ЗМІ та аудиторія ставлять запитання – це була помилка чи, можливо, жарт перед 1 квітня.
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Прессекретар Volkswagen Брендан Бредлі відмовився коментувати цей випадок. Але інший представник компанії, який побажав залишитися анонімом, запевнив журналістів, що це не жарт і не маркетинговий хід. Звістку про перейменування просто показали передчасно.
У помилково опублікованій новині йшлося про те, що зміна назви на Voltswagen – це публічна заява про майбутні інвестиції компанії. Частинка volt (назва одиниці вимірювання електричної напруги) у брендингу має підкреслити досягнення та майбутні наміри компанії, пов'язані з виробництвом електричних автомобілів.
Планується, що зі значком "Voltswagen" випускатимуть лише електрокари, а решта автомобілів залишиться з традиційними значками "VW".