Volkswagen можуть перейменувати на Voltswagen: жарт чи ні

На американському сайті компанії Volkswagen з'явилося оголошення про зміну офіційної назви підрозділу на Voltswagen. Короткий анонс практично одразу видалили.

Пресреліз, датований 29 квітня, опублікували на місяць раніше – 29 березня. Тепер ЗМІ та аудиторія ставлять запитання – це була помилка чи, можливо, жарт перед 1 квітня.

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Чи змінить Volkswagen назву

Прессекретар Volkswagen Брендан Бредлі відмовився коментувати цей випадок. Але інший представник компанії, який побажав залишитися анонімом, запевнив журналістів, що це не жарт і не маркетинговий хід. Звістку про перейменування просто показали передчасно.

У помилково опублікованій новині йшлося про те, що зміна назви на Voltswagen – це публічна заява про майбутні інвестиції компанії. Частинка volt (назва одиниці вимірювання електричної напруги) у брендингу має підкреслити досягнення та майбутні наміри компанії, пов'язані з виробництвом електричних автомобілів.

Планується, що зі значком "Voltswagen" випускатимуть лише електрокари, а решта автомобілів залишиться з традиційними значками "VW".