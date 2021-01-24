Водій поштової доставки фотографується з песиками, яких зустрічає на маршрутах: милі фото

Джейсон Хардесті з Нового Орлеана, штат Луїзіана, ділиться фотографіями зі своєї роботи. Кожну п'ятницю водій UPS публікує нове селфі з цуценям.

Водій служби доставки великої північноамериканської компанії UPS Джейсон Хардесті, з Нового Орлеана, США, щоп'ятниці ділиться на своїй сторінці в Instagram чудовими знімками собак, яких він зустрічає під час поїздок. Роблячи селфі з песиками чоловік таким чином робить свою роботу водія UPS більш цікавою.

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Акаунт Джейсона в Instagram зараз нараховує понад 100 тисяч підписників.

Насправді це сталося випадково. Можна сказати, що мені в голову прийшла ідея, коли я випадково вирішив взяти собаку, щоб сфотографуватися для розваги, а потім просто розмістив її в своєму Instagram. Я не очікував, що отримаю від цього якусь увагу, але фотографія набрала близько 100 лайків, а тоді я думав, що це багато!,

– розповів Джейсон Хардесті в інтерв'ю Bored Panda.

На подив я отримав багато позитивних відгуків! Звичайно, в порівнянні з лайками і коментарями до деяких моїх фотографій, які я отримую зараз, це майже нічого не означає, Але тоді це здавалося великим, і це мотивувало мене продовжувати! Мій мотив продовжувати рухатися останнім часом став ще сильніше, враховуючи ті дні, в яких ми живемо прямо зараз. Я відчуваю, що те, що я роблю, дуже багато значить для мене, тому що ці фотографії приносять багато радості багатьом людям в ці темні часи.

Тепер, коли я думаю про це, мені здається, що я розміщував всі ці фотографії цуценят у своєму Instagram понад 3 років. Цікавий факт! Кожну п'ятницю я викладаю нову фотографію з новою собакою!