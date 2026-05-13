А уявіть собі, що ви ще й дорогою на роботу чи у справах їдете у маршрутці з водієм, який співає? З таким водієм пощастило жителям Одеси. Користувачка TikTok Юлія Осупенко дала можливість жителям інших міст відчути вайб цієї маршрутки, опублікувавши з ним відео.

Одеський водій співає Макса Барських

На відео, яким поділилася Юлія, видно та чутно, як водій звичайної міської маршрутки натхненно та чудово співає пісню Макса Барських "Не складається". Судячи з коментарів до цього відео, яке зібрало вже понад 60 тисяч переглядів, водія звати Юрій і їздить він на маршруті №220.

Водій співає під час кермування й навіть примудряється періодично артистично рухати рукою в такт і повертатися назад, показуючи тим самим, що він співає для всього салону.

Як мережа реагує на співочого водія?

Схоже, що водій маршрутки є справжньою зіркою не тільки Одеси, а й усього TikTok. Це відео назбирало понад 2 тисячі коментарів, а ще понад 14 тисяч користувачів поділилися ним з іншими. Ось що пишуть:

"Дядя Юра! 220 маршрутка! Людина з великої букви!";

"Я іноді ждала тільки цю маршрутку, де водій Юра. Відпочиваєш, відволікаєшся від усього негативного, а іноді, підспівують усі пасажири";

"Не знаю куди ця маршрутка їде, але мені треба туди";

"Дяді Юрі треба брати автобус побільше, нас багато бажаючих, просто по кругу будемо їздити";

"Юрій молодець! Концерт на колесах. Артист є, слухачі є і всі квитки розкуплені. Пісня суперова";

"Макс Барських повинен це почути, дууже круто".

У коментарях кажуть, що Макс таки відреагував на це відео, виклавши його у себе в Insta Stories. Оце популярність, яку ми розуміємо!

В Аргентині водій співає разом з пасажирами

У нашого одеського водія-співака є співочий колега в Аргентині. Уго Роблес, водій автобуса 45-ї лінії в аргентинському Ланусі, став справжньою зіркою соцмереж завдяки своєму незвичному хобі, передає місцевий канал C5N. Під час рейсів він виконує хіти відомого мексиканського співака Луїса Мігеля. Пасажири дали йому навіть прізвисько "Луїсмі з 45-го". Чоловік зізнається, що почав співати під час пандемії, аби розважити людей у ті складні часи та подарувати їм бодай трохи надії. А пасажири не тільки радіють співу, а й залюбки підспівують самі.

Уго не має чіткого репертуару і щоразу обирає пісню під настрій. Відео зі співочим водієм збирають тисячі переглядів у соцмережах. Він вже справжня зірка! Водій каже, що його мета – допомогти людям хоча б на мить відволіктися від щоденних турбот і вийти з автобуса з усмішкою.

Українка співає з песиками відомі хіти

Раніше 24 Канал розповідав про ще одних зірок TikTok. Дарина Орлова з Харкова, яка має музичну освіту, підкорила мережу своїм співом із джек-рассел-тер'єрами. Песики обожнюють підспівувати господарці й вже стали улюбленцями мережі.

Співають як українські, так і закордонні світові хіти. Собакам подобається будь-який репертуар, а особливо вони полюбляють, коли господарка бере верхні ноти.