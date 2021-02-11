Водій Формули-1 встановив два рекорди Гіннеса на їстівному гоночному автомобілі: відео

Джерело:Clark County Today
Професійний автогонщик Майкл Андретті проїхався на торті у вигляді справжнього автомобіля з Формули-1. Він встановив одразу 2 світових рекорди, яку потрапили до Книги Гіннеса – за найшвидший їстівний транспорт та за подолання найбільшої відстані на їстівному транспорті.
Перегони на автомобілях-тортах організувало казино Ilani у штаті Вашингтон, США, з нагоди відкриття нової парковки, яка і стала гоночною трасою. Під час цього заходу організатори вирішили вписати свої імена в історію та потрапити до Книги рекордів Гіннеса.
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У перегонах брали участь 2 автомобілі, які зовні нічим не відрізнялися від традиційного транспорту Формули-1. Проте, вони на 91 відсоток були їстівними й складалися з бісквітного торта. Дивовижно, але це не завадило автомобілям справно працювати та виконувати усі функції гоночних машин. Кожна з них важила 304 кілограми.
Перегони на бісквітних автомобілях / Фото Ilani
Одним з гонщиків був професійний водій та чемпіон Формули-1 Майкл Андретті. Один із автомобілів був копією того, яким Андретті керував у чемпіонському сезоні, а другий – машини, на якій їздив його батько.
За один заїзд водій встановив 2 світових рекорди. Йому вдалося розігнати автомобіль з бісквіта до 17,08 милі (27,3 кілометра) за годину та подолати на ньому майже 349,81 фута (106,6 метра).
Я їздив на багатьох автомобілях, але цей, безумовно, найунікальніший
– поділився враженнями Майкл Андретті.
Дивіться відео: перегони на їстівних автомобілях
Після перегонів один із тортів розрізали та пригостили ним усіх присутніх, а інший пожертвували місцевій некомерційній організації Share Vancouver, яка влаштовує благодійні обіди для бездомних людей.