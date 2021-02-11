Водитель Формулы-1 установил два рекорда Гиннесса на сьедобном гоночном автомобиле: видео
Профессиональный автогонщик Майкл Андретти проехался на торте в виде настоящего автомобиля из Формулы-1. Он установил сразу 2 мировых рекорда, которые попали в Книгу Гиннесса – за самый быстрый сьедобный транспорт и за преодоление наибольшего расстояния на сьедобном транспорте.
Источник:Clark County Today
Гонки на автомобилях-тортах организовало казино Ilani в штате Вашингтон, США, по случаю открытия новой парковки, которая и стала гоночной трассой. Во время этого мероприятия организаторы решили вписать свои имена в историю и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
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В гонках участвовали 2 автомобиля, которые внешне ничем не отличались от традиционного транспорта Формулы-1. Однако, они на 91 процент были сьедобными и состояли из бисквитного торта. Удивительно, но это не помешало автомобилям исправно работать и выполнять все функции гоночных машин. Каждая из них весила 304 килограмма.
Гонки на бисквитных автомобилях / Фото Ilani
Одним из гонщиков был профессиональный водитель и чемпион Формулы-1 Майкл Андретти. Один из автомобилей был копией того, каким Андретти руководил в чемпионском сезоне, а второй – машины, на которой ездил его отец.
За один заезд водитель установил 2 мировых рекорда. Ему удалось разогнать автомобиль из бисквита до 17,08 мили (27,3 километра) в час и преодолеть на нем почти 349,81 фута (106,6 метра).
Я ездил на многих автомобилях, но этот, безусловно, самый уникальный из всех,
– поделился впечатлениями Майкл Андретти.
Смотрите видео: гонки на сьедобных автомобилях
После гонки один из тортов разрезали и угостили им всех присутствующих, а другой пожертвовали местной некоммерческой организации Share Vancouver, которая устраивает благотворительные обеды для бездомных людей.
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