Компанія Youtooz створила незвичайну іграшку – Бонк! Це відтворення відомого мему у реальності з іграшковою битою.

Болці – 9-річний сіба-іну, що живе в Гонконзі. Він став популярним в мережі у 2017 році як Чимс та за останні кілька років породив тисячі мемів.

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Про нову іграшку власниця Болці розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Статуетка зображає Чимса, що сидить у своїй звичній позі, посміхається лукавою посмішкою та тримає биту, якою б'є іншого Чимса по голові. Зовнішній вигляд ілюструє щасливу морду Болці.

Іграшкові песики це пряме відсилання до мему "Go To Horny Jail" – його залишають під сексуалізованими публікаціями, щоб відправити автора поста у "в'язницю для хтивих"



Власниця Чимса випустила іграшку з песиком з популярного мему "Go To Horny Jail" / Фото інстаграм Balltze



Власниця Чимса випустила іграшку з песиком з популярного мему "Go To Horny Jail" / Фото інстаграм Balltze



Власниця Чимса випустила іграшку з песиком з популярного мему "Go To Horny Jail" / Фото інстаграм Balltze



Власниця Чимса випустила іграшку з песиком з популярного мему "Go To Horny Jail" / Фото інстаграм Balltze

Власниця песика разом з фото опублікувала відео. У ролику вона нібито замахується на вихованця іграшковою битою, а потім його гладить.

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"Go to Horny Jail" – це сленгова фраза, пов'язана з зображенням песика, що б'є іншу собаку по голові палицею з підписом "Бонк". Зображення і фраза використовуються як реакція на збудження людей в соціальних мережах.

Іграшка надійде в продаж 19 листопада. Ціна – 35,99 долара.