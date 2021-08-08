В Єллоустонському національному парку у Вайомінгу зняли цікаве відео. На ньому видно, як бізон уповільнює рух по дорозі. Він був дуже сонним і вирішив перепочити прямо посеред проїзної частини, унаслідок чого сформувалася довжелезна лінія з транспортних засобів.

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Довга черга з машин терпляче чекала поки звір виспиться та прокинеться, адже у парку не можна сигналити цим звірам.

Вони можуть дрімати де завгодно. Цей вирішив подрімати посеред дороги,

– розповів чоловік, який їхав повз.

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