Цей психологічний тест від 24 Каналу пропонує вам вибрати одне з чотирьох зображень.

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Як проходити тест

Перед вами чотири зображення панкейків:

Класичні панкейки з маслом і кленовим сиропом Панкейки з шоколадними чіпсами, вершками і цукровою пудрою Панкейки з лохиною та цукровою пудрою Панкейки з бананом, горіхами та медом

Оберіть панкейк, який найбільше приваблює вас або викликає апетит.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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