Этот психологический тест от 24 Канала предлагает вам выбрать одно из четырех изображений.

Смотрите также Каких изменений в жизни вам не хватает: психологический тест по картинке картинке

Перед вами четыре изображения панкейков:

Выберите панкейк, который больше всего привлекает вас или вызывает аппетит.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Классические панкейки: Ваш выбор может указывать на тенденцию к чрезмерной консервативности в отношениях. Возможно, вам стоит быть более открытым к новым идеям и подходам.

Панкейки с шоколадными чипсами: Этот выбор может свидетельствовать о склонности к импульсивности и чрезмерного стремления к наслаждению, что может препятствовать построению глубоких и устойчивых отношений.

Панкейки с голубикой: Выбор этих панкейков может означать, что вы склонны идеализировать отношения, что может привести к разочарованиям, когда реальность не соответствует вашим ожиданиям.