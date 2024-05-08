Наш тест від Розваги 24 допоможе вам оцінити свій рівень вигорання, обираючи сірник, який найбільше відповідає вашому стану.

Дивіться також Лотерейний білет визначить, чи довіряєте ви удачі: тест за картинкою

Уважно розгляньте картинку з різними сірниками. Оберіть той сірник, який найкраще описує ваш емоційний або фізичний стан. Прочитайте розшифровку вашого вибору нижче.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів