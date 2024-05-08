Наш тест от Развлечения 24 поможет вам оценить свой уровень выгорания, выбирая спичку, которая больше всего соответствует вашему состоянию.

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Внимательно рассмотрите картинку с различными спичками. Выберите ту спичку, которая лучше всего описывает ваше эмоциональное или физическое состояние. Прочитайте расшифровку вашего выбора ниже.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Расшифровка результатов