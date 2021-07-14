Виставку "Чорнобиль. Подорож" продовжили: організатори запрошують на марафон екскурсій

19:38

Кияни та гості столиці мають ще одну нагоду зануритися в історію нашої країни та довідатися більше про аварію на ЧАЕС і її наслідки. Організатори мультимедійної виставки "Чорнобиль. Подорож" прислухалися до численних прохань відвідувачів та продовжили її роботу до 25 липня включно.