На выставке, посвященной 35-летию чернобыльской катастрофы, продолжается марафон бесплатных экскурсий. Их проводят руководительница проекта Ярослава Гресь, куратор Павел Гудимов и главная менеджер Юлия Соловей.

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Экскурсии начинаются в 18:00 во вторник, среду и пятницу и в 11:00 и 13:00 в субботу и воскресенье. Чтобы попасть на них, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Кроме познавательных экскурсий, посетителям выставки предлагают:

осмотреть зону отчуждения с высоты птичьего полета с помощью VR-технологий;

увидеть диких животных, обитающих в Чернобыльском биосферном заповеднике, через интерактивные бинокли;

рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА 1986 года, который киевский "Динамо" завоевал через несколько дней после аварии;

ознакомиться с десятками работ авторов со всего мира;

узнать, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения.

Выставка "Чорнобиль. Подорож" / Фото Gres Todorchuk

Выставка работает в павильоне №1 на ВДНХ в Киеве (проспект Глушкова, 1) ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. Организаторы обеспечивают соблюдение карантинных ограничений – температурного скрининга и масочного режима.