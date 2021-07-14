На виставці, присвяченій 35-річчю чорнобильської катастрофи, триває марафон безкоштовних екскурсій. Їх проводять керівниця проєкту Ярослава Гресь, куратор Павло Гудімов і головна менеджерка Юлія Соловей.

Це цікаво Чому слоти стали найпопулярнішими ігровими автоматами у всьому світі

Екскурсії починаються о 18:00 у вівторок, середу та п'ятницю та о 11:00 і 13:00 у суботу та неділю. Щоб потрапити на них, необхідно попередньо зареєструватися за посиланням.

Крім пізнавальних екскурсій, відвідувачам виставки пропонують:

оглянути зону відчуження з висоти пташиного польоту за допомогою VR-технологій;

побачити диких тварин, що мешкають у Чорнобильському біосферному заповіднику, через інтерактивні біноклі;

роздивитися Кубок володаря кубків УЄФА 1986 року, який київський "Динамо" виборов через кілька днів після аварії;

ознайомитися з десятками робіт авторів з усього світу;

дізнатися, як утворюється електроенергія на атомній станції, чи працює зараз ЧАЕС та яким може бути майбутнє зони відчуження.

Виставка "Чорнобиль. Подорож" / Фото Gres Todorchuk

Виставка працює у павільйоні №1 на ВДНГ у Києві (проспект Глушкова, 1) щодня, окрім понеділка, з 10:00 до 20:00. Організатори забезпечують дотримання карантинних обмежень – температурного скринінгу та маскового режиму.