Живий ліс та інтерактивні експонати: що робити на виставці "Чорнобиль. Подорож"

До 35-річчя аварії на Чорнобильській АЕС у Києві на ВДНГ відкрили мультимедійну виставку під назвою "Чорнобиль. Подорож". Організатори запрошують відвідати інтерактивну екскурсію зоною відчуження, аби більше дізнатися про цю трагічну для України та світу подію.

Мультимедійну виставку "Чорнобиль. Подорож" розділили на 7 смислових блоків, які розповідають історію трагедії на ЧАЕС із різних ракурсів. Тут можна довідатися про світовий контекст переломного 1986 року, почути розповіді про аварію від людей, чиї життя вона докорінно змінила, та дізнатися про подальшу долю і майбутнє Чорнобиля.

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Виставку варто відвідати, щоб:

оглянути зону відчуження з висоти пташиного польоту за допомогою технологій віртуальної реальності;

побачити диких тварин Чорнобильського заповідника, який є найбільшим в Україні, через інтерактивні біноклі;

роздивитися Кубок володарів кубків УЄФА, який "Динамо" здобув у 1986 році;

ознайомитися з роботами авторів з усього світу: від картин Марії Примаченко до відео “Marooned” гурту Pink Floyd, що було знято в Прип’яті;

дізнатися, як утворюється електроенергія на атомній станції, чи працює зараз ЧАЕС та яким може бути майбутнє зони відчуження;

прогулятися живим лісом, що росте посеред павільйону.

Виставка "Чорнобиль. Подорож" / Фото Gres Todorchuk

Місце проведення виставки "Чорнобиль. Подорож" – павільйон №1 ВДНГ у Києві (проспект Глушкова, 1). Відвідати її можна до 15 липня, щодня з 10:00 до 20:00, окрім понеділка. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією за посиланням. Крім того, організатори влаштовують безкоштовні дитячі екскурсії. Аби потрапити на них, необхідно зареєструватися та вказати контакти супровідної особи.

Проєкт реалізований комунікаційною агенцією Gres Todorchuk за ініціативи Офісу Президента України.

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