Живой лес и интерактивные экспонаты: что делать на выставке "Чорнобиль. Подорож"

К 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС в Киеве на ВДНХ открыли мультимедийную выставку под названием "Чорнобиль. Подорож". Организаторы приглашают посетить интерактивную экскурсию по зоне отчуждения, чтобы больше узнать об этом трагическом для Украины и мира событии.

Мультимедийную выставку "Чорнобиль. Подорож" разделили на 7 смысловых блоков, которые описывают историю трагедии на ЧАЭС с разных ракурсов. Здесь можно узнать о мировом контексте переломного 1986 года, услышать рассказы об аварии от людей, чьи жизни она в корне изменила, и узнать о дальнейшей судьбе и будущем Чернобыля.

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Выставку стоит посетить, чтобы:

осмотреть зону отчуждения с высоты птичьего полета с помощью технологий виртуальной реальности;

увидеть диких животных Чернобыльского заповедника, который является самым большим в Украине, через интерактивные бинокли;

рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который "Динамо" получил в 1986 году;

ознакомиться с работами авторов со всего мира: от картин Марии Примаченко до видео "Marooned" группы Pink Floyd, снятом в Припяти;

узнать, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения;

прогуляться живым лесом, который растет посреди павильона.

Выставка "Чорнобиль. Подорож" / Фото Gres Todorchuk

Место проведения выставки "Чорнобиль. Подорож" – павильон №1 ВДНХ в Киеве (проспект Глушкова, 1). Посетить ее можно до 15 июля, ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход бесплатный по предварительной регистрации по ссылке. Кроме того, организаторы устраивают бесплатные детские экскурсии. Чтобы попасть на них, необходимо зарегистрироваться и указать контакты сопровождающего.

Проект реализован коммуникационным агентством Gres Todorchuk по инициативе Офиса Президента Украины.

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