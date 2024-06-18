Автор відео – @vulyk_ , який відомий тим, що знімає скетчі та смішні ролики.

Дивіться також Уболівальник прокинувся на безлюдному стадіоні після перемоги Англії проти Сербії

В опублікованому відео хлопець відповідає комусь, ще не любить мед. Аж раптом до нього підходить Ющенко, який питає у хлопця, чи все з ним добре. Реакція хлопця заслуговує Оскар.

Ющенко засвітився у тіктоці: дивіться відео

Відео за короткий час набрало тисячі переглядів, лайків та коментарів. У коментарях користувачі жартують про цю несподівану заяву та обговорюють, чи є це справжнім висловлюванням Ющенка, чи просто кумедним монтажем.

Ось, що пишуть у коментарях:

"З топ несподіваних кінцівок - ця найнесподіваніша!".

"Де ви взяли Ющенка?".

"Хто знає де купити мед від Ющенка?".

"Це супер неочікувано".

Додамо, що жарти про Ющенка і мед пов'язані з тим, що Віктор Ющенко, третій президент України, відомий своєю любов'ю до бджільництва. Він є відомим пасічником, і мед завжди був значущою частиною його життя. Ющенко часто публічно розповідав про свою пасіку та навіть пропагував бджільництво як корисну діяльність.

Ця пристрасть до меду та бджіл стала настільки відомою, що будь-які висловлювання, пов'язані з медом або бджільництвом, завжди привертають увагу та стають предметом жартів.