Автор видео – @vulyk_ , который известен тем, что снимает скетчи и смешные ролики.

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В опубликованном видео парень отвечает кому-то, еще не любит мед. Вдруг к нему подходит Ющенко, который спрашивает у парня, все ли с ним хорошо. Реакция парня заслуживает Оскар.

Ющенко засветился в тиктоке: смотрите видео

Видео за короткое время набрало тысячи просмотров, лайков и комментариев. В комментариях пользователи шутят об этом неожиданном заявлении и обсуждают, является ли это настоящим высказыванием Ющенко, или просто забавным монтажом.

Вот, что пишут в комментариях:

"Из топ неожиданных концовок - эта самая неожиданная!".

"Где вы взяли Ющенко?".

"Кто знает где купить мед от Ющенко?".

"Это супер неожиданно".

Добавим, что шутки о Ющенко и меде связаны с тем, что Виктор Ющенко, третий президент Украины, известен своей любовью к пчеловодству. Он является известным пасечником, и мед всегда был значимой частью его жизни. Ющенко часто публично рассказывал о своей пасеке и даже пропагандировал пчеловодство как полезную деятельность.

Эта страсть к меду и пчелам стала настолько известной, что любые высказывания, связанные с медом или пчеловодством, всегда привлекают внимание и становятся предметом шуток.