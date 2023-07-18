Цим поділилася у мережі користувачка тіктоку з нікнеймом @blondiegyrl. Вона регулярно ділиться зі своїми підписниками цікавими відео та головоломками.

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Яку тваринку ви бачите першою: що це означає

Блогерка, за якою у тіктоці слідкує понад мільйон користувачів, часто публікує відео з оптичними ілюзіями. На таких зображеннях можна помітити одразу кілька тваринок чи речей. Втім, стверджує дівчина, саме те, що ви побачите спершу, розповість про вашу особистість. Станом на 18 липня дописи blondiegyrl зібрали сумарно майже 20,5 мільйона вподобань.

Пропонуємо вам переглянути одну з ілюзій, опублікованих у тіктоці. Отже, що одразу кидається вам в очі?



Оптична ілюзія із тваринками /Скриншот з відео

Лисиця. Блогерка каже: ті, хто її побачив, є популярними у своєму колі спілкування. Мовляв, друзі та рідні часто діляться з такими людьми своїми секретами і проявляють довіру.

Дельфін. Натомість люди, які бачать на зображенні дельфіна, дещо сором'язливі і боязкі. Вони уникають суперечок, якщо це можливо, і за потреби звертаються за порадою до інших.

Цікаво! У коментарях люди писали, що побачили там навіть собаку та білку. Втім, жодної з цих тварин насправді немає на зображенні.