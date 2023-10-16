За результатами цікавого експерименту, місто Лідс стане першим британським містом, яке захоплять зомбі.

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Спеціалісти вирішили встановити, які міста найбільше постраждають від атаки у разі нападу армії зомбі, подібної до тієї, яка зображена в популярному серіалі "Останні з нас". Вони провели аналіз загальної кількості цвинтарів у 363 містах Великої Британії, щоб визначити, скільки зомбі може блукати вулицями цих міст.

Ми були шоковані отриманими результатами. Якщо ви хочете вижити під час апокаліпсиса, ми радимо переконатися, що ви не живете в місті або поруч із ним, де багато кладовищ,

– розповіла прессекретарка Лора О'Браєн.

Саме місто Лідс, розташоване у Західному Йоркширі, і стане першим містом, яке "захоплять" ходячі мерці. Дослідники виявили, що в ньому є 149 кладовищ, що є одним із найвищих показників у Великій Британії, і на них може з'явитися близько 811 422 зомбі. Також "небезпечними" є:

Манчестер, де на 36 цвинтарях було виявлено 769 911 зомбі,

Ліверпуль із 469 768 зомбі на 63 цвинтарях.

А де ж буде найбезпечніше

Острови Скіллі, розташовані біля узбережжя Корнуолла, стали б найбезпечнішим притулком у Великій Британії: на семи кладовищах з'явилося б лише 98 зомбі. А от найбезпечнішим місцем на материковій частині Британії виявилося місто Стівенейдж у графстві Гартфордшир: лише чотири кладовища і всього 241 очікуваний зомбі.