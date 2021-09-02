Вимагав смаколиків: собака ведучого увірвався на знімальний майданчик під час прогнозу погоди

У прямому ефірі канадського телеканалу Global News прямо під час прогнозу погоди несподівано з'явився песик. Виявилося, що це собака ведучого і головного метеоролога каналу Ентоні Фарелла, і звати його Шторм.

Прогноз погоди розпочинався як завжди – Ентоні Фарелл розповідав глядачам про наслідки урагану Іда в Північній Америці, аж раптом у кадрі з'явився Шторм і підійшов до господаря. Метеоролог здивувався, але проявив професіоналізм і продовжив вести програму.

Це цікаво Чи можна перехитрити ігрові автомати: розвінчання поширених міфів

Собака ж увесь час ходив за ведучим, і нюхав підлогу, шукаючи ласощі. Врешті Ентоні Фарелл прокоментував появу улюбленця – він сказав, що Шторм вітається і шукає, що б йому з'їсти. При цьому він вийшов з кадру, і намагався приманити песика смаколиками.

Чотирилапий ласощі з'їв, але вже відчув себе зіркою і не захотів покидати майданчик. Натомість він продовжив бігати перед глядачами, успішно відволікаючи їх від погоди. У результаті песик залишався у кадрі до кінця прогнозу. Його господар періодично зникав і з'являвся, але Шторм був у центрі уваги практично завжди.



Шторм допомагав господареві розповідати про погоду / Скриншот

Телеканал опублікував цей сюжет на офіційному ютуб-каналі. Звичайно ж, відео миттєво розійшлося соцмережами і стало вірусним. Його вже переглянули майже 450 тисяч разів. Здається, прогнози погоди рідко бувають такими популярними.

Песик увірвався у прямий ефір під час прогнозу погоди: дивіться відео

До теми В ефірі телеканалу випадково показали сатанинський обряд: реакція ведучої здивувала мережу