Прогноз погоды начинался как обычно – Энтони Фарелл рассказывал зрителям о последствиях урагана Ида в Северной Америке, и вдруг в кадре появился Шторм и подошел к хозяину. Метеоролог удивился, но проявил профессионализм и продолжил вести программу.

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Собака же все время ходил за ведущим, и нюхал пол в поисках лакомств. Энтони Фарелл все-таки не смог игронировать появление любимца и прокомментировал его – он сказал, что Шторм здоровается и ищет, что бы ему съесть. При этом он вышел из кадра, и пытался приманить собаку вкусностями.

Пес лакомство съел, но уже почувствовал себя звездой и не захотел покидать площадку. Вместо этого он продолжил бегать перед зрителями, успешно отвлекая их от погоды. В результате собака оставалась в кадре до конца прогноза. Ее хозяин периодически исчезал и появлялся, но Шторм был в центре внимания практически все время.



Шторм помогал хозяину рассказывать о погоде / Скриншот

Телеканал опубликовал этот сюжет на официальном ютуб-канале. Конечно же, видео мгновенно разошлось по соцсетям и стало вирусным. Его уже просмотрели почти 450 тысяч раз. Кажется, прогнозы погоды редко бывают такими популярными.

Песик ворвался в прямой эфир во время прогноза погоды: смотрите видео

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