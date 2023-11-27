Що про цей альбом каже сам Віктор Винник та де можна почути нові пісні гурту, дізналися журналісти 24 Каналу.

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Про що новий альбом

Віктор Винник зазначив, що, на перший погляд, може здатись, що альбом про війну, і це не дивно, враховуючи час, у якому ми живемо. Але це не так.

На воєнну тематику там всього одна пісня. Я хотів зробити альбом про життя. Тому там присутня і лірика, і романтика, і навіть балканські ритми. Бо зараз ми б'ємось саме за життя в усіх розуміннях цього слова, а отже, і музики "про життя" треба багато,

– зауважив він.



Віктор Винник і гурт МЕРІ / Фото MarKras

Довідка. Попередній альбом команди побачив світ у квітні 2022-го і називався "Так, я з України".

Варто зазначити, що реліз сьомого за ліком студійного альбому Віктора Винника і МЕРІ "Жити, щоб пам'ятати" відбувся ще влітку 2023 року.

Де можна послухати пісні з нового альбому

І вже цього четверга львів'яни та гості міста матимуть змогу почути нові пісні гурту МЕРІ. Альбом презентують в останній день осені – 30 листопада у Будинку офіцерів, що у Львові. Початок запланований на 18:00.

Квитки доступні за посиланням.



Концерт відбудеться у Будинку офіцерів у Львові / Фото надане 24 Каналу

Будинок офіцерів у Львові має невеликий зал, тож музиканти очікують побачити на концерті суто "своїх" людей та "свою" публіку.

Такі концерти для артиста є значно відповідальнішими, адже там не буде випадкових людей, там буде публіка, яка знає, куди вона прийшла, і для чого. Тобто це не буде надто сумний чи серйозний концерт. Альбом "Жити, щоб пам'ятати" насамперед про життя, відповідно ми й будемо старатися наповнити його тим самим життям,

– наголосив Віктор Винник.

Додамо, що програма міститиме не лише нові пісні, а й також всіма улюблені хіти.

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