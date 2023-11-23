Якщо не знаєте, що подивитися у кіно – 24 Канал зібрав добірку кінопрем'єр на 23 – 29 листопада.
Дивіться також Фанати ніколи б не пробачили: яку пікантну сцену "Друзів" попросив вирізати Меттью Перрі
"Наполеон"
Жанр: історичний, драма, військовий
Володар премії "Оскар" Хоакін Фенікс у ролі культового французького імператора Наполеона Бонапарта! Епічна історія про тернистий шлях Бонапарта до влади, його тріумфальні злети й трагічні падіння, які повністю розкриють життя творця однієї з найбільших імперій світу.
Офіційний трейлер до фільму "Наполеон": дивіться відео
"Закохана в пустелі"
Жанри: драма, історичний
Юна письменниця на піку кар'єри знайомиться із відомим драматургом. Вони пристрасно люблять одне одного, проте ця гармонія руйнується постійними суперечками. Коли ситуація майже виходить з-під контролю, дівчина вирішує вирушити у подорож до пустелі. У цій подорожі вона знаходить шлях назад до себе і насамперед до творчості.
Офіційний трейлер до фільму "Закохана в пустелі": дивіться відео
"Закляття. Перше пробудження"
Жанр: жахи
Сара намагається вписатися до компанії підлітків. Якось увечері вона йде з ними до нічного клубу, а дорогою додому друзі зустрічають маленьку дівчинку з лялькою в руках, одягнуту у старомодну сукню для першого причастя. Сара ще не знає мерзенну міську легенду про дівчинку-примару, готову помститися будь-кому, кому не пощастить перетнути її шлях.
Офіційний трейлер до фільму "Закляття. Перше пробудження": дивіться відео