Відомий пранкер зняв пародію на Олімпійські ігри: кумедне відео

26 липня 2021 , 18:57
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Джерело:

ютуб-канал Rémi GAILLARD

Французький комік влаштував власну олімпіаду. Відео, яке одразу стало вірусним, він опублікував на власному каналі в ютубі.

Ремі Гайяр – французький жартівник, який відомий своїми розіграшами зі скритою камерою. Він знайшов спосіб наблизити Олімпійські ігри ближче. 

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На відео Гайяр вдає, що бере участь в олімпійських змаганнях з пасічником, дорожнім робітником і автомийкою. Він відтворив спортивні події в черговий раз залучаючи до своїх махінацій перехожих, які нічого не підозрювали. Інакше було б менше задоволення. Тож не дивно, що люди зазвичай дуже незадоволені діями пранкера. 

 

У Ремі понад сім мільйонів підписників на ютубі і за короткий термін кумедне відео набрало близько двох мільйонів переглядів.

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Автор: Тата Шаргородська