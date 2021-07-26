Відомий пранкер зняв пародію на Олімпійські ігри: кумедне відео

Французький комік влаштував власну олімпіаду. Відео, яке одразу стало вірусним, він опублікував на власному каналі в ютубі.

Ремі Гайяр – французький жартівник, який відомий своїми розіграшами зі скритою камерою. Він знайшов спосіб наблизити Олімпійські ігри ближче.

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На відео Гайяр вдає, що бере участь в олімпійських змаганнях з пасічником, дорожнім робітником і автомийкою. Він відтворив спортивні події в черговий раз залучаючи до своїх махінацій перехожих, які нічого не підозрювали. Інакше було б менше задоволення. Тож не дивно, що люди зазвичай дуже незадоволені діями пранкера.

У Ремі понад сім мільйонів підписників на ютубі і за короткий термін кумедне відео набрало близько двох мільйонів переглядів.

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