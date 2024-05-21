Мільярдерка була обурена своїм портретом від культового художника: здійнявся справжній скандал

Найбагатша жінка світу Джина Райнхарт обурилася своїм портретом, який для неї намалював Вінсент Наматжир. Все дійшло до того, що жінка вимагає від Національної галереї Австралії прибрати її портрет.

Попри те, що жінка володіє значними статками та є меценаткою галереї, там відкидають її спроби зняти картину художника.

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Яка позиція Національної галереї Австралії

У галереї заявили, що вітають публічний діалог щодо своєї колекції та експозицій. Й додали, що всі роботи покликані надихати австралійців "досліджувати, відчувати і вивчати мистецтво".

З 1973 року, коли Національна галерея придбала "Блакитні полюси" Джексона Поллока, ведеться динамічна дискусія про художні достоїнства творів, що перебувають у національній колекції та експонуються в галереї,

– мовилося у заяві представників галереї.

Зображення, яке, ймовірно, не надто лестить найбагатшій жінці Австралії, є одним з багатьох портретів, представлених в столичній галереї в Канберрі.



Портрет найбагатшої жінки Австралії / Фото Shutterstock

Наразі портрет мільярдерки висить поряд із зображеннями королеви Єлизавети II та футболіста Адама Гудса і буде виставлений до 21 липня.

Художник Вінсент Наматжир відомий своїми роботами у жанрі сатиричного портрета. Він майстерно висміює людей у владі. Для художника це спосіб позбавити представників влади пихатості через їхні титули й вплив і показати їх звичайними людьми. Художник є правнуком видатного аквареліста Альбера Намаджири.