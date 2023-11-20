Як відомо, у фінал вийшли Роберт Бернс і Боб Яначек. Вони отримали по 970 голосів у боротьбі за посаду мера Монро.

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Що вигадали кандидати

Чоловіки заявили, що вирішили цю суперечку "по-чоловічому", підкинувши монетку. Яначек обрав "орла", але доля вирішила інакше і монета показала "решку". Це означає, що перемогу здобув Бернс. Вони потиснули один одному руки й коротко обійнялися. Потім комісія проголосувала за визнання кандидата переможцем.

Довідка. Бернс змінить на цій посаді Меріон Голловей, яка не стала домагатися переобрання в Монро, місті з населенням 35 тисяч осіб. На сайті своєї кампанії переможець розповів про свою сім'ю, віру та бізнес.

Це була приголомшлива кампанія, і тепер все в руках Божих,

– сказав він у відеоролику, розміщеному в соціальних мережах за кілька хвилин до підкидання монетки.

Натомість Яначек закликав своїх прихильників не сумувати через результати голосування.

"Ми не програли вибори. Ми програли підкидання монети", – додав він.

Раніше Джо Байден потрапив у курйозну ситуацію. Під час одного з виступів очільника США у залі щось гучно впало. Випереджаючи насмішки журналістів, Байден зазначив, що це був не він. У такий спосіб Байден натякнув на курйозні випадки, що траплялися з ним раніше. Жарт Байдена над самим собою викликав сміх та оплески у залі.