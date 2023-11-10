Однак цього разу Байден відреагував дуже гідно.

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Річ у тім, що під час виступу у залі пролунав невідомий гуркіт. Джо Байден зупинив промову і поспішив всіх заспокоїти.

З вами все добре? Я хочу, щоб журналісти знали, що це був не я,

– зазначив очільник Білого дому.

У такий спосіб Байден натякнув на курйозні випадки, що траплялися з ним раніше. Жарт Байдена над самим собою викликав сміх та оплески у залі.

Байден кумедно пожартував під час виступу: дивіться відео

Курйози, пов'язані з Джо Байденом

Раніше під час своєї промови очільник США сконфузився, повторивши настанови суфлера. Попри те, що він сказав зайвого, Байден не розгубився і просто продовжив свою промову.

А до того президент США випадково упав на сцені після вручення дипломів на відкритті академії Військово-повітряних сил у штаті Колорадо. На щастя, він не забився.

Варто зауважити, що російська пропаганда активно використовує подібні курйозні події, які трапляються з очільником Білого дому. Пропагандисти у такий спосіб намагаються наголосити на нібито "неспроможності Байдена керувати країною". Однак очевидно, що це лише дешева провокація.

Президент США – така ж людина, як і всі інші. І з ним також трапляються курйозні ситуації. І з них, як показує практика, Байден вміє чудово виходити.