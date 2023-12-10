Щоб з'ясувати, якою внутрішньою силою ви володієте, – пройдіть психологічний тест від 24 Каналу.

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Для цього подивіться на картинку кристалів нижче. Зазирніть всередину себе та оберіть один із запропонованих кристалів:

прозорий кварц;

червоний рубін;

зелений смарагд;

синій сапфір.



Оберіть улюблений кристал / Фото 24 Каналу

Прозорий кварц

Якщо ви обрали прозорий кварц, це вказує на вашу любов до чистоти та гармонії у житті. Ваша здатність дивитися на світ об'єктивно дозволяє вам знаходити спокій в середині хаосу. Ви є людиною, яка може розглядати ситуації з різних точок зору та знаходити раціональні рішення. Схильність до самоаналізу та інтуїтивне розуміння допомагають вам досягати великих успіхів, оскільки ви завжди прагнете до вдосконалення себе.

Червоний рубін

Вибір червоного рубіну вказує на вашу пристрасть, силу волі та енергію. Ви відчуваєте глибокі емоції та прагнете досягати своїх цілей. Ваша внутрішня сила та відвага допомагають вам у важливих життєвих моментах.

Зелений смарагд

Обравши зелений смарагд, ви, можливо, шукаєте гармонію та рівновагу у своєму житті. Ви цінуєте вірність, надійність та ріст. Ваше бажання розвиватися та вчитися новому може привести вас до успіху.

Синій сапфір

Якщо ви обрали синій сапфір, ви, ймовірно, цінуєте мудрість, духовність та вищі цінності. Ваш погляд на світ широкий та глибокий. Ви відкриті до нових знань і часто шукаєте глибше розуміння світу.

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