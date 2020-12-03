Гіфки стали незамінним інструментом спілкування в соціальних мережах. Ми надсилаємо їх друзям, доповнюємо ними наші повідомлення і дописи та просто сміємося, коли зустрічаємо веселі анімовані картинки в стрічці.

Найперша і найбільша система для пошуку gif-файлів GIPHY визначила найпопулярніші гіфки 2020 року. До переліку потрапили картинки, які переглянули та використали сотні мільйонів разів. Скоріше за все, ви також їх бачили та взяли участь у складані цього топу.

1. "Дякую" від Red & Howling – 1 061 535 526 переглядів

Найважливіша гіфка року про подяку медикам, які цілий рік цілодобово працюють в екстремальних умовах, щоб зберегти усіх нас у здоров'ї та безпеці під час пандемії коронавірусу.