Гіфки стали незамінним інструментом спілкування в соціальних мережах. Ми надсилаємо їх друзям, доповнюємо ними наші повідомлення і дописи та просто сміємося, коли зустрічаємо веселі анімовані картинки в стрічці.
Найперша і найбільша система для пошуку gif-файлів GIPHY визначила найпопулярніші гіфки 2020 року. До переліку потрапили картинки, які переглянули та використали сотні мільйонів разів. Скоріше за все, ви також їх бачили та взяли участь у складані цього топу.
1. "Дякую" від Red & Howling – 1 061 535 526 переглядів
Найважливіша гіфка року про подяку медикам, які цілий рік цілодобово працюють в екстремальних умовах, щоб зберегти усіх нас у здоров'ї та безпеці під час пандемії коронавірусу.
2. "Вдячний за тебе" від GIPHY Cares — 948 335 721 переглядів
Ініціатива GIPHY Cares включала власні gif-файли, смайлики та наклейки, які допоможуть поширити позитив та підтримку. Ця гіфка показує, наскільки ми вдячні один одному.
3. "Я люблю тебе" від RisuDong — 917 045 574 переглядів
Гіфки з посланням "Я люблю тебе" незмінно користуються популярністю у користувачів. Цей милий песик став найкращою цьогорічною гіфкою з любовним зізнанням.
4. "Я люблю тебе" від Rain to Me — 863 826 912 переглядів
Цього року багатьом з нас довелося якийсь час не бачитись, підтримувати стосунки в мережі та насолоджуватися лише віртуальними обіймами. Саме ця гіфка допомогла висловити свої почуття мільйонам людей.
5. "Кохання на великій відстані" від Chibird — 710 944 919 переглядів
Ще одна чудова гіфка про стосунки на відстані під час самоізоляції.
6. "ОК" від Mochimochiland — 540 192 916 переглядів
Неймовірно мила гіфка про колективну роботу, ентузіазм та взаєморозуміння.
7. "Щасливий танець" від Sesame Street — 493 304 934 переглядів
Танець щасливого Ельмо з "Вулиці Сезам" чудово передає настрій та емоції навіть через екрани гаджетів.
8. "Вогонь у сміттєвому баці" від 100% Soft — 437 896 231 переглядів
Саме ця гіфка, на думку користувачів, найкраще ілюструє атмосферу 2020 року.
9. "Ми пройдемо через це" від Into Action — 423 529 288 переглядів
Актуальна гіфка, яка дарувала надію в часи, коли невизначеність та тривога заполонили усе навколо.
10. "Біллі Айліш LOL" від BRIT Awards — 421 554 616 переглядів
Гіфка, на якій так емоційно сміється улюблениця багатьох Біллі Айліш, точно побувала у багатьох чатах.
11. "Віртуальні обійми" від Kochstrasse — 409 802 214 переглядів
Ще одні неймовірно актуальні у 2020 році віртуальні обійми.
12. "Продовжуй поширювати позитив" від YouTube — 402 784 006 переглядів
Гіфка з приємним та вкрай необхідним цього року посланням.
13. "Я люблю тебе" від Parrotlet Post — 401 950 424 переглядів
Це пташечка, яка тримає у дзьобі серце. І це настільки мило, що не потребує ніяких слів.
14. "Я люблю тебе" від Corgiyolk — 374 495 426 переглядів
Цьому коргі точно вдалося розповсюдити любов та розіслати сердечка по всьому світу.
15. "Баранчик Шон займається йогою" від Aardman Animation — 373 451 542 переглядів
Рівновага та спокій – те, що було потрібно кожному у 2020 році. Гіфка з Шоном ідеально описує такий важливий стан душі.
16. "Танець прибульця" від DOMCAKE — 372 892 777 переглядів
Цей милий прибулець так весело танцює, що моментально заряджає позитивом.
17. "Євробачення – Я люблю тебе" від Netflix — 368 783 186 переглядів
Це Вілл Ферелл, який співає про кохання у дуже екстравагантному образі. Він точно допоможе підняти настрій тому, кого ви любите.
18. "2020 – у сміття" від Robert E Blackmon — 366 187 487 переглядів
Ця гіфка ідеально описує те, що усі ми хотіли б зробити з 2020 роком.
19. "З днем народження" від Jelene — 359 897 265 переглядів
Цей милий тортик прийшов на допомогу багатьом з нас, коли ми не могли побачитися та особисто привітати рідних і друзів з іменинами.
20. "З мене досить" від Jasmine Masters — 359 549 504 переглядів
Гіфка про усіх нас наприкінці 2020 року.