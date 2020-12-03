Гифки стали незаменимым инструментом общения в социальных сетях. Мы отправляем их друзьям, дополняем ими свои сообщения и посты и просто смеемся, когда встречаем веселые анимированные картинки в ленте.

Самая первая и крупная система для поиска gif-файлов GIPHY определила самые популярные гифки 2020 года. В перечень попали картинки, которые просмотрели и использовали сотни миллионов раз. Скорее всего, вы также их видели и приняли участие в составлении этого топа.

1. "Спасибо" от Red & Howling – 1 061 535 526 просмотров

Самая важная гифка этого года о благодарности медикам, которые весь год круглосуточно работают в экстремальных условиях, чтобы все мы оставались здоровыми.