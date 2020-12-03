Гифки стали незаменимым инструментом общения в социальных сетях. Мы отправляем их друзьям, дополняем ими свои сообщения и посты и просто смеемся, когда встречаем веселые анимированные картинки в ленте.
Самая первая и крупная система для поиска gif-файлов GIPHY определила самые популярные гифки 2020 года. В перечень попали картинки, которые просмотрели и использовали сотни миллионов раз. Скорее всего, вы также их видели и приняли участие в составлении этого топа.
1. "Спасибо" от Red & Howling – 1 061 535 526 просмотров
Самая важная гифка этого года о благодарности медикам, которые весь год круглосуточно работают в экстремальных условиях, чтобы все мы оставались здоровыми.
2. "Благодарен за тебя" от GIPHY Cares — 948 335 721 просмотров
Инициатива GIPHY Cares включала собственные gif-файлы, смайлики и наклейки, которые помогут распространить позитив и поддержку. Эта гифка показывает, насколько мы благодарны друг другу.
3. "Я люблю тебя" от RisuDong — 917 045 574 просмотров
Гифки с посланием "Я люблю тебя" неизменно пользуются популярностью у пользователей. Этот милый песик стал лучшей гифкой с любовным признанием этого года.
4. "Я люблю тебя" от Rain to Me — 863 826 912 просмотров
В этом году многим из нас пришлось какое-то время не видеться, поддерживать отношения в сети и наслаждаться исключительно виртуальными обьятьями. Именно эта гифка помогла выразить свои чувства миллионам людей.
5. "Любовь на большом расстоянии" от Chibird — 710 944 919 просмотров
Еще одна замечательная гифка про отношения на расстоянии во время самоизоляции.
6. "ОК" от Mochimochiland — 540 192 916 просмотров
Невероятно милая гифка про коллективную работу, энтузиазм и взаимопонимание.
7. "Счастливый танец" от Sesame Street — 493 304 934 просмотров
Танец счастливого Эльмо из "Улицы Сезам" отлично передает настроение и эмоции даже через экраны гаджетов.
8. "Огонь в мусорном баке" от 100% Soft — 437 896 231 просмотров
Именно эта гифка, по мнению пользователей, самым лучшим образом иллюстрирует атмосферу 2020 года.
9. "Мы пройдем через это" от Into Action — 423 529 288 просмотров
Актуальная гифка, которая дарила надежду во времена, когда неопределенность и тревога пленили все вокруг.
10. "Билли Айлиш LOL" от BRIT Awards — 421 554 616 просмотров
Гифка, на которой так эмоционально смеется любимица многих Билли Айлиш, точно побывала во многих чатах.
11. "Виртуальные обьятья" от Kochstrasse — 409 802 214 просмотров
Еще одни невероятно актуальные в 2020 году виртуальные обьятья.
12. "Продолжай распространять позитив" от YouTube — 402 784 006 просмотров
Гифка с приятным и крайне необходимым в этом году посланием.
13. "Я люблю тебя" от Parrotlet Post — 401 950 424 просмотров
Это птичка, которая держит в клюве сердце. И это настолько мило, что не нуждается в словах.
14. "Я люблю тебя" от Corgiyolk — 374 495 426 просмотров
Этому корги точно удалось распространить любовь и разослать сердечки по всему миру.
15. "Баранчик Шон занимается йогой" от Aardman Animation — 373 451 542 просмотров
Равновесие и спокойствие – то, что было нужно каждому в 2020 году. Гифка с Шоном идеально описывает такое важное состояние души.
16. "Танец инопланетянина" от DOMCAKE — 372 892 777 просмотров
Этот милый пришелец так весело танцует, что моментально заряжает позитивом.
17. "Евровидение – Я люблю тебя" от Netflix — 368 783 186 просмотров
Это Вилл Ферелл, который поет о любви в очень экстравагантном образе. Он точно поможет поднять настроение тому, кого вы любите.
18. "2020 – в мусор" от Robert E Blackmon — 366 187 487 просмотров
Эта гифка идеально описывает то, что все мы хотели бы сделать с 2020 годом.
19. "С днем рождения" от Jelene — 359 897 265 просмотров
Этот милый тортик пришел на помощь многим из нас, когда мы не могли увидеться и лично поздравить родных и друзей с именинами.
20. "С меня хватит" от Jasmine Masters — 359 549 504 просмотров
Гифка про всех нас в конце 2020 года.