24 Канал пропонує перевірити свої знання в українському та зарубіжному кінематографі.
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Якщо ти любиш фільми та серіали так само сильно, як і ми, то хутчіше перевір свої знання у нашому тесті. Відповідай на питання та ділися результатом з друзями! Тест складається з серії фрагментів знаменитих кіношедеврів, де учасникам необхідно розпізнати фільм за одним знімком.
Якщо всі ці фільми для тебе вже добре знайомі, тоді радимо запастися попкорном та піти в кіно на новинки. У прокаті на тебе чекають:
- "Індіана Джонс і Реліквія долі". Фільм у прокаті ще з 29 червня, встигніть подивитися його до 19 липня.
- "Місія неможлива: Розплата. Частина І" у кінотеатрах – з 12 липня. Кінцева дата прокату наразі невідома.
- "Барбі" та "Оппенгеймер" з'являться на великих екранах в Україні 20 липня. Останній день прокату – 2 серпня.