24 Канал пропонує перевірити свої знання в українському та зарубіжному кінематографі.

Дивіться також Фільм дня. "Механік" – драматичний екшн про розбірки кілерів-професіоналів

Якщо ти любиш фільми та серіали так само сильно, як і ми, то хутчіше перевір свої знання у нашому тесті. Відповідай на питання та ділися результатом з друзями! Тест складається з серії фрагментів знаменитих кіношедеврів, де учасникам необхідно розпізнати фільм за одним знімком.

Якщо всі ці фільми для тебе вже добре знайомі, тоді радимо запастися попкорном та піти в кіно на новинки. У прокаті на тебе чекають: