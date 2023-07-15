Тоді у процес включаються візажисти і гримери. І вгадати, хто ж ховається за тоннами гриму, майже нереально. А чи зможеш ти це зробити – перевір свої знання у тесті від 24 Каналу.

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Спробуйте вгадати, який актор перевтілився у Дедпула або ж генерала Тейда з "Планети мавп", а якій акторці довелося змінити обличчя за допомогою комп'ютерної графіки.

Увімкніть інтуїцію та уважно дивіться в очі персонажів. Це те, що неможна загримувати. Саме там ви і знайдете підказки.