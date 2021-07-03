Із Сан-Франциско до Гаваїв: веслувальники пропливли океаном 4 тисячі кілометрів за рекордний час

Команда Latitude 35 з 4 чоловіків-веслувальників побила світовий рекорд, подолавши шлях від Сан-Франциско до Гаваїв за мінімальний час. Вони витратили на це трохи більше ніж місяць.

Загалом Джейсон Колдуелл, Дункан Рой, Ангус Коллінгс та Джордан Шаттлворт подолали 2400 морських миль (4445 кілометрів) за 30 днів 7 годин 30 хвилин. Офіційно рекорд ще не визнали – представникам Книги Гіннеса потрібно більше часу на перевірку.

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Попри це, результат Latitude 35 перевершив попередній рекорд команди Uniting Nations. У 2016 році її учасники проплили 2090 морських миль (3870 кілометрів) з Монтерея до Гаваїв за 39 днів.

Чоловіки пливли цілодобово циклами по 2 години на двох людей. Поки веслувала одна пара – інша відпочивала, і навпаки. На шляху до рекорду вони не зробили жодної повної зупинки чи перерви. Для досягнення результату було необхідно постійно тримати човен у русі.

Джейсон Колдуелл, один з членів команди, розповів, що гребля була простою частиною. Набагато складнішими були 2-годинні перерви. Під час них потрібно було поїсти, поспати і подбати про те, щоб залишатися здоровими та чистими.

Тут йдеться про підтримку тіла. Ви недосипаєте та недоїдаєте, ви зневоднені. Всюди виразки, ребра болять від стресу. У всіх є травми, і вони стають все гіршими і гіршими. Тіло намагається триматися, поки ви не досягнете фінішу,

– поділився веслувальник.