Загалом Джейсон Колдуелл, Дункан Рой, Ангус Коллінгс та Джордан Шаттлворт подолали 2400 морських миль (4445 кілометрів) за 30 днів 7 годин 30 хвилин. Офіційно рекорд ще не визнали – представникам Книги Гіннеса потрібно більше часу на перевірку.

Це цікаво Етикет гравця: як поводити себе в казино – поради та правила

Попри це, результат Latitude 35 перевершив попередній рекорд команди Uniting Nations. У 2016 році її учасники проплили 2090 морських миль (3870 кілометрів) з Монтерея до Гаваїв за 39 днів.

Чоловіки пливли цілодобово циклами по 2 години на двох людей. Поки веслувала одна пара – інша відпочивала, і навпаки. На шляху до рекорду вони не зробили жодної повної зупинки чи перерви. Для досягнення результату було необхідно постійно тримати човен у русі.

Джейсон Колдуелл, один з членів команди, розповів, що гребля була простою частиною. Набагато складнішими були 2-годинні перерви. Під час них потрібно було поїсти, поспати і подбати про те, щоб залишатися здоровими та чистими.

Тут йдеться про підтримку тіла. Ви недосипаєте та недоїдаєте, ви зневоднені. Всюди виразки, ребра болять від стресу. У всіх є травми, і вони стають все гіршими і гіршими. Тіло намагається триматися, поки ви не досягнете фінішу,

– поділився веслувальник.