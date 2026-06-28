У Нігерії близнюки одружилися з близнючками. На церемонії в нігерійському місті Ібадан усе було у форматі x2 та дзеркально. Навіть серед дітей, які допомагали на святі, були дві пари двійнят, пише France 24. Весілля проходило під особливим хештегом #TwinningInLove2026. Розповідаємо деталі незвичайного свята.

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У Нігерії сестри-близнючки вийшли заміж за братів-близнюків

Коли сестри Тайво та Кенінде Адедіран йшли до вівтаря разом із батьком, гості стали підійматися з місць і знімати це на телефони. Перехожі біля церкви були шоковані. Один із них вигукнув: "Близнюки одружуються з близнюками, серйозно? Я бачу таке вперше!". Самі молодята були неймовірно щасливими. Брати розповіли, що це була їхня давня мрія – знайти сестер-близнючок і одружитися в один день.

Весілля двох пар близнюків: дивіться фото

Ми завжди хотіли зіграти спільне весілля і саме з близнючками. І з особливої ласки Божої це сталося. Я такий щасливий одружитися з коханням свого життя!,

– каже один із братів.

Обидві родини родом з Нігерії, з міста Ібадан. Цей регіон відомий у світі тим, що тут народжується аномально багато близнюків. Брати Огунтойє, яким зараз трохи за 40 років, навіть побудували на цьому кар'єру. Вони заснували організацію Twins World Creations та проєкт Twin Tourism, щоб популяризувати культуру близнюків.

Історія кохання близнюків

Їхня історія кохання почалася багато років тому. Професорка з університету розповіла братам, що знає чудових сестер-близнючок, і запропонувала їм познайомитися. Четвірка почала товаришувати. Проте, коли хлопці натякнули на романтичні стосунки, дівчата спочатку відмовили.

Ми сказали: "Ні, ми не хочемо зустрічатися з близнюками!",

– згадує зі сміхом наречена Кенінде Адедіран.

На якийсь час спілкування припинилося. Але через роки брати знову вийшли на зв'язок, і цього разу дівчата погодилися. У культурі народу йоруба близнюки мають особливий статус. Першу дитину з двійні завжди називають Тайво, а другу – Кенінде, незалежно від статі. Тут прийнято змалечку вдягати близнюків в усе однакове, аж до взуття та прикрас.



Брати-близнюки одружилися з близнючками / Фото Oguntoye Taiwo Oye

Ця традиція проявилася і на весіллі. У п'ятницю на традиційні заручини пари прийшли в ідентичному червоному вбранні. Родичі танцювали навколо купи подарунків, які родина хлопців піднесла дівчатам: там були тканини, валізи, напої та ямс.

Підготовка до подвійного весілля: дивіться відео

Як пройшло весілля близнюків

У суботу святкування продовжили на гучній традиційній вечірці. Наречені з'явилися під спалахи світла та дим-машини. Серед гостей теж було дуже багато близнюків. Один із друзів нареченого, 26-річний Кенінде Аканжі, який прийшов зі своїм братом, розповів: "Я теж завжди мріяв одружитися з близнючкою. Ми вперше бачимо щось подібне".

Весілля двох пар близнюків: дивіться відео

Навіть ведуча весільної церемонії, яка бачила сотні весіль, була вражена: "Близнюки з однієї родини одружуються з близнюками з іншої родини? Я ніколи не бачила такого у своєму житті. Це честь бути частиною такої події". Подібне справді побачиш не щодня, адже на цьому весіллі один Тайво одружився з іншою Тайво, а один Кенінде – з іншою Кенінде.