Переодягнувся у жінку: у Венесуелі з в'язниці втік небезпечний злочинець

Небезпечний злочинець з Венесуели втік з в'язниці завдяки хитрому трюку з переодяганням. Чоловік втілився у жінку і просто вийшов наприкінці години побачень.

Як відомо, 25-річний Мануель Лоренсо Авіла Альварадо, ув'язнений за вбивство і пограбування за обтяжувальних обставин.

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Він відбував покарання у в'язниці Ель Лібертадор в Токуїто, штат Карабобо, Венесуела. Після побачення з коханою 13 березня йому вдалося втекти.

Як саме в'язень зміг втекти

ЗМІ кажуть, що інцидент стався близько 14:00, наприкінці години побачень. Попри темний колір шкіри Альварадо вдалося обдурити декількох охоронців. Чоловік вдавав з себе жінку-білявку, одягнувши перуку і жіночий одяг, який, швидше за все, принесла його обраниця.

Камери спостереження в'язниці зафіксували момент, коли ув'язнений вийшов з території в'язниці та змішавшись з групою справжніх жінок. Незрозуміло, як охоронців можна було так легко обдурити, тому четверо з них зараз перебувають під слідством через цей інцидент.

Попри всі зусилля венесуельської поліції і Мануель Лоренсо Авіла Альварадо, і його подруга залишаються на волі.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли ув'язнений використовує жіноче вбрання для втечі з в'язниці. Раніше бразильський злочинець Клаувіно да Сілва, відомий як "коротун", провернув такий самий трюк, вдавши із себе 19-річну доньку.