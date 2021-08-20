Мати жінки, яка мешкала у цьому будинку, придбала картину у 1920 році за 100 фунтів стерлінгів. У сучасному еквівалентів це близько 5 тисяч фунтів стерлінгів (6,8 тисячі доларів або 182 тисячі гривень).

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Понад 100 років вона висіла на стіні. Власниця картини знала про те, чиєму пензлю вона належить, і розуміла її мистецьку і матеріальну цінність, але продавати не хотіла.



Знайдена картина Каналетто / Фото Gorringes

На картині написаній олійними фарбами зображена Догана-ді-Мар – стара будівля митниці у Венеції. Вважають, що Каналетто створив її до того як він переїхав до Лондону у середині 18 століття.

Коли спадкоємці власниці картини дізналися, якою коштовною вона є, вирішили продати її на аукціоні. Він відбудеться 28 вересня. Експерти прогнозують, що картину вдасться продати за 150 тисяч фунтів стерлінгів (205 тисяч доларів або 5,4 мільйона гривень).

Висока ціна пов'язана з тим, що картини Каналетто дуже рідкісні та майже не з'являються на ринку. За словами експерта аукціонуGorringes Філіпа Тейлора, за 50 років його роботи у цьому бізнесі він ще жодного разу не зустрічався з творами цього художника.

Беручи до уваги великі картини митця, які продаються за мільйони, це хороша можливість для колекціонерів купити Каналетто за відносно доступною ціною,

– сказав експерт.

Що відомо про художника Каналетто Джованні Антоніо Канал , більше відомий як Каналетто, був видатним художником та головою венеціанської школи ведутистів. Він прославився деталізованими міськими пейзажами (ведутами). Жив і творив у 18 столітті. Більшу частину життя мешкав у рідній Італії, але період 1746 – 1755 років провів у Лондоні.

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