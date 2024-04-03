Море поглинуло величезну скелю: очевидець зафільмував момент на камеру

На британському пляжі Вест-Бей, що у графстві Дорсет, море поглинуло величезну скелю. Сталося це просто на очах у туристів.

Моторошну мить вдалось записати на відео за допомогою дрона одному з очевидців – Омару Ель-Хаджему.

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Того дня чоловік якраз прогулювався узбережжям. На опублікованих кадрах можна побачити, як частина прибережної скелі розсипається, наче піщаний замок, й обвалюється у море. За словами Омара, місцеві жителі зі своїми собаками та туристи гуляли поруч, всього за кілька метрів від епіцентру каменепаду.

Щойно я наблизив зйомку, як скеля почала осипатися. Люди перебували зовсім поряд, коли кілька тонн гірської породи впали у воду,

– пригадав чоловік.

Після інциденту у міській раді Дорсета попередили про "підвищену загрозу зсувів і обвалів скель" у цьому районі. Місцевих жителів та мандрівників закликали дотримуватися правил безпеки на узбережжі.

Що відбулося на пляжі: дивіться відео

Чому так сталося

Як відомо, ерозія скель – це природний процес формування берегової лінії, однак нині він прискорюється через зміну клімату та підвищення рівня світового океану. Від цього потерпає близько 28% узбережжя Англії та Уельсу, 19,5% – Північної Ірландії та 19% – Шотландії.

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