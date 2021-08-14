Ведмідь знайшов оригінальний спосіб почесати спинку: кумедне відео

Те відчуття, коли зачесала спина, і немає кого попросити про допомогу, знайоме кожному. Ось і ведмедик з Південної Дакоти потрапив у схожу скрутну ситуацію. Проте йому вдалося знайти оригінальний вихід, який до того ж прославив його у мережі.

Довго думати ведмідь не міг, а тому підійшов до найближчого стовпа, встав на задні лапи та почав самостійно чухати собі спинку. Опора, яку він обрав, виявилася зручною – якраз під зріст тварині.

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Збоку це має дуже кумедний вигляд – здається, ніби ведмідь виконує запальний танець. Схоже, що так само подумав і хтось з очевидців, що зняв це на відео, яке опублікували на популярному ютуб-каналі з вірусними роликами Viral Hog.

Ведмідь чухає собі спину: кумедне відео



Користувачі мережі оцінили винахідливість ведмедика. Ось що вони писали в коментарях:

"Це хороший спосіб підсилити те, що написано на знакові ("Не заходити", – 24 канал)";

"Нам усім іноді треба добряче почухати спинку";

"Схоже, йому було дуже добре";

"Буквально 5 хвилин тому я робив те саме з дверима";

"Це найкраще, що я бачила сьогодні".

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