Натомість новітні технології геномного аналізу дозволили остаточно встановити, що смерть німецького композитора від отруєння свинцем є лише давнім міфом.

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Що показало нове дослідження

Нове дослідження пасма волосся Бетховена встановило, що його організм дійсно був отруєний свинцем.

Довідка. Свинець – це важкий метал, який може бути небезпечним навіть у малих дозах. Він здатен впливати на багато органів і систем, включаючи нервову систему, кров, нирки та інші. Отруєння свинцем найчастіше трапляється від вдихання або ковтання джерел свинцю, таких як стара свинцева фарба, забруднена вода, пил від свинцевих матеріалів чи забруднений ґрунт.

Водночас концентрація цього металу виявилася недостатньою, щоб бути причиною смерті композитора. Відомо, що в одному зі зразків митця концентрація свинцю була в 64 рази вище за норму, а в другому – його концентрація перевищила верхню допустиму межу в 95 разів. Крім того, в обох зразках рівні ртуті та миш'яку також перевищували показники, прийнятні для здорової людини.

Такі рівні свинцю зазвичай пов'язані зі шлунково-кишковими та нирковими захворюваннями, а також спричиняють зниження слуху, але не вважаються достатніми, щоб бути єдиною причиною смерті,

– пояснили дослідники.

Вчені також додали, що у ті часи люди активно використовували свинцевий посуд.