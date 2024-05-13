Зато новейшие технологии геномного анализа позволили окончательно установить, что смерть немецкого композитора от отравления свинцом является лишь давним мифом.

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Что показало новое исследование

Новое исследование пряди волос Бетховена установило, что его организм действительно был отравлен свинцом.

Справка. Свинец – это тяжелый металл, который может быть опасным даже в малых дозах. Он способен влиять на многие органы и системы, включая нервную систему, кровь, почки и другие. Отравление свинцом чаще всего случается от вдыхания или глотания источников свинца, таких как старая свинцовая краска, загрязненная вода, пыль от свинцовых материалов или загрязненная почва.

В то же время концентрация этого металла оказалась недостаточной, чтобы быть причиной смерти композитора. Известно, что в одном из образцов художника концентрация свинца была в 64 раза выше нормы, а во втором – его концентрация превысила верхний допустимый предел в 95 раз. Кроме того, в обоих образцах уровни ртути и мышьяка также превышали показатели, приемлемые для здорового человека.

Такие уровни свинца обычно связаны с желудочно-кишечными и почечными заболеваниями, а также вызывают снижение слуха, но не считаются достаточными, чтобы быть единственной причиной смерти,

– объяснили исследователи.

Ученые также добавили, что в те времена люди активно использовали свинцовую посуду.